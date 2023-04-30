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بقيمة 25 ألف شيقل

المباحث العامة تضبط دراجات هوائية ونارية مسروقة في غزة

30 ابريل 2023 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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المباحث العامة تضبط دراجات هوائية ونارية مسروقة في غزة

ضبطت إدارة المباحث العامة في مدينة غزة، اليوم الأحد، 10 دراجات هوائية مسروقة ودراجتين ناريتين بقيمة 25 ألف شيقل، بعد تلقيها تكليف من النيابة العامة حول قيام مجهولين بسرقة الدراجات من داخل منازل المواطنين.

وذكرت المباحث العامة في تصريح صحفي، إنه من خلال البحث والتحرّي والمتابعة الميدانية تمَّ الاشتباه بالمدعوّين نور (ع)، وأحمد (ع)، وأحمد (س)، وبضبطهم واستجوابهم أقروا بسرقة الدراجات الهوائية، ودراجتين ناريتين، وبدلالتهم تمَّ ضبط 7 دراجات هوائية ودراجتين ناريتين من المسروقات.

وأفادت بإحالة ملفات القضايا والمضبوطات والمذكورين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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