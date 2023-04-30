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الصليب الأحمر يُعلن برنامج زيارات "أسرى القدس" خلال مايو

30 ابريل 2023 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، اليوم الأحد، عن برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر مايو المقبل.

وأفادت لجنة أهالي الأسرى، بأنّ برنامج الزيارات للأسرى المقدسيين في سجن "عسقلان" ستكون بتاريخ 1/5،  وسجون "إيشل-بئر السبع، مجدو، ورامون/الفوج الأول" 10/5، وسجن "الرملة" 11/5،و سجن "عوفر" 7/5.

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وأشارت إلى أنّ زيارة الأسرى في سجن "الدامون-نساء" ستكون بتاريخ 17/5، وسجني "نفحة- الفوج الأول، و"رامون-الفوج الثاني" 22/5، وسجن "جلبوع" 16/5، وسجني "النقب-فوج واحد فقط، نفحة- الفوج الثاني " 29/5.

ودعت اللجنة، الأهل المعنين بالزيارة الاتصال بمكتب الصليب الاحمر في القدس المحتلة للحجز.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الصليب الأحمر #أسرى القدس

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