لليوم الثامن..القيادي الأسير "عمارنة" يواصل إضرابه عن الطعام

يواصل القيادي الأسير الشيخ عز الدين عمارنة، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأعلن الشيخ عمارنة، الأحد الماضي، شروعه بالإضراب عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري، فيما أكدت زوجته أن حالته الصحية صعبة، في ظل كونه كفيف ويعاني من عدة أمراض.

بدورها، طالبت المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن زوجها، في ظل حالته الصحية العصبة، ومعاناته من عدة أمراض تستوجب الرعاية الصحية المستمرة، عدا عن كونه كفيف ولا يقوى على خدمة نفسه بمفرده.

وأوضحت أن جلسة محاكمته الأخيرة شهدت تمديداً للاعتقال الإداري بحقه لمدة أربعة أشهر، فيما لم يسمح له قاضي الاحتلال بالحديث خلال الجلسة.

من جهتها، أعلنت عائلة الأسير الإداري الكفيف الدكتور مجد عمارنة، المعروف بالشيخ عز الدين عمارنة، عن شروعه في الاضراب عن الطعام، مطالبة بحريته وإنهاء اعتقاله الإداري فوراً وبلا شروط، مطلقا على هذه المعركة بـ “صرخة عزّ”.

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وأفادت بأن هذا الإضراب جاء بعد مخاض عسير مع محاكم الاحتلال، والتي أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشك بأنها تفتقر إلى أدنى مقوّمات العدالة، وأنها ليست سوى الوجه الآخر للشاباك ولا تملك قراراً إلا ما تُمليه عليها أجهزة القمع الاسرائيلية.

وناشدت عائلة عمارنة، جميع أحرار شعبنا والعالم، الوقوف إلى جانب خطوات ابنهم النضالية العادلة للإفراج عنه من سجون الاحتلال، الى جانب مئات الأسرى الإداريين.

وفي السياق، دعا النائب باسم زعارير، أمس السبت، إلى دعم الأسير القيادي الشيخ عمارنة في إضرابه عن الطعام، مؤكداً أنه صاحب إرادة قوية وقضية عادلة ويتحدى السجن بإعلان الإضراب بهذه الجرأة والبطولة.

وشدد على ضرورة أن يقف أبناء شعبنا بكافة مكوناتهم الشعبية والفصائلية، خلف الأسير عمارنة ودعم جهوده في الإضراب، عبر كافة المنابر الإعلامية والسياسية والحقوقية والاجتماعية.

وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في شباط/ فبراير الماضي أمر اعتقال إداري جديد، بحق الشيخ عمارنة (52 عاما) لأربعة أشهر جديدة.

والجدير بالذكر أن عمارنة معتقل في سجن النقب الصحراوي منذ أكثر من 14 شهراً ومعه أبناؤه أحمد ومجاهد، ويعاني من عدة أمراض تحتاج إلى تلقي العديد من الأدوية يومياً.

المصدر / فلسطين أون لاين