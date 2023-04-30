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المتطرّف "غليك" يقتحم "الأقصى" برفقة عشرات المستوطنين

30 ابريل 2023 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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المتطرف غليك في ساحات المسجد الأقصى المبارك برفقة مستوطنين

اقتحم عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي - (الكنيست)- الحاخام المتطرّف يهودا غليك، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة عشرات من المستوطنين، أمَّنت لهم الحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات استفزازية، ونفذوا جولات، ومحاولات لأداء صلوات تلمودية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل".

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #اقتحام الأقصى #مستوطنين #تهويد

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