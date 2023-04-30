الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بـ الضفة الغربية والقدس.

ووثقت مصادر محلية اقتحام تلك القوات مدينة طولكرم، فيما أطلق مقاومون النار تجاهها قبيل انسحابها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر رامي راتب الديك في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت، وقامت بأعمال تفتيش في مخازن تعود لعائلته.

وداهمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة سلفيت، واعتقلت الأسير المحرر رامي راتب الديك عقب اقتحام منزله في بلدة كفر الديك.

واندلعت مواجهات ليلية بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمالي الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه الشبان، دون التبليغ عن إصابات.

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كما واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع وفي بلدة حوسان قضاء بيت لحم.

واستهدف شبان من بلدة تقوع مركبات المستوطنين بالحجارة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، دون التبليغ عن إصابات.

وفي بلدة حوسان، أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق عولجت ميدانيا، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت خلال مواجهات في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل شابين من مدينتي القدس وأريحا.

وحسب المصادر المحلية اعتقلت شابا بلدة العيسوية قضاء القدس على خلفية نشر مقطع فيديو له عبر منصة "تيك توك"، وهو يحرق العلم الإسرائيلي.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحـتلال الشـاب محمود الكلوني من حاجز عسكري.

المصدر / فلسطين أون لاين