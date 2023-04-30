الطقس: أجواء غائمة وباردة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائمًا جزئياً باردًا نسبيًا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس هذه الليلة

الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الاثنين

الاثنين: يكون الجو غائمًا جزئياً إلى صاف لطيفًا نهارًا وباردًا في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: يكون الجو صافياً يوجه عام ربيعيًا لطيفاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: يكون الجو صافياً يوجه عام ربيعيًا لطيفاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين