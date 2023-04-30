استقالة مجلس إدارة أحد أندية غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن مجلس إدارة نادي أهلي النصيرات عن تقديم استقالته بالكامل للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وكان رئيس النادي الدكتور أحمد الواوي قد تقدَّم باستقالته قبل شهر تقريبًا، سبقه عضو المجلس طارق طبازة، حيث يعيش النادي فترة فراغ إداري حاليًّا، مما قد يؤثّر على مستقبل الفريق في البطولات المحلية.

وصادق المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تشكيل اللجان الانتخابية لأندية شباب رفح، وبيت حانون الأهلى، وخدمات النصيرات وخدمات دير البلح وخدمات خان يونس، وذلك لانتخاب مجالس إدارات جديدة وفقًا لقانون الهيئات الرياضية والنظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية.

وقال بلال الشاعر مدير دائرة الاندية والاتحادات الرياضية، أنه تمَّ مراسلة الأندية الرياضية لعقد جمعيتها العمومية، مشيرًا إلى أنه لا زالت تنتظر الردود الرسمية من قبلها، بشأن انعقاد جمعياتها العمومية في إطار المدَّة القانونية المحدَّدة.

وطالب الشاعر أندية الوفاق الرياضي بتسليم تقاريرها المالية والإدارية للدائرة المختصة، لإتمام عملية تدقيقها ومراجعتها من قِبل فريق المدقِّقين في دائرة الأندية الرياضية.

الجدير ذكره بأن عدد 16 ناديًا رياضيًّا جرت بهم انعقاد للجمعيات العمومية والانتخابات العامة خلال الفترة السابقة.