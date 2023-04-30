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زيلينسكي: أوقات صعبة تنتظر القوات الأوكرانية

30 ابريل 2023 . الساعة 03:55 بتوقيت القدس
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أعلن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي استعداده لشن هجوم مضاد دون انتظار توريد مقاتلات إف - 16.

وقال عبر قناة مكتب الرئيس الأوكراني على تيليغرام: "لم يعد هناك وقت للانتظار أكثر، لذلك سنبدأ قبل أن تتوفر لدينا المقاتلات الغربية".

في الوقت نفسه، اعترف الرئيس الأوكراني أن ظروفا عصيبة تنتظر قوات كييف بدون إسناد من الطيران قائلا: ستخسر كييف المزيد من الجنود.

في كييف، يتحدثون طوال الوقت عن الهجوم المضاد الوشيك الذي ستشنه القوات الأوكرانية.

وكما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الجيش الروسي يراقب بعناية ما يقال في هذا الصدد، ويأخذه في الاعتبار في سير العملية الخاصة.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #زيلينسكي

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