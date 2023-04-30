ماذا يحتاج اتحاد خانيونس لحصد أول ألقابه

وائل الحلبي:

أكد رأفت خليفة المدير الفني لفريق اتحاد خانيونس على أن الفريق أصبح مكتمل الصفوف لدخول الموسم المقبل والمنافسة على لقبي الدوري الممتاز وكأس غزة، مبينا أن الفريق يحتاج لحارس مرمى لانهاء ملف التعزيز وبدء التحضير مبكرا.

وقال خليفة في تصريحات صحفية أن الصفقات جاءت بناء على احتياجات الفريق وعودة النجم خالد النبريص ستمثل إضافة قوية لما يملكه من قدرات كبيرة إلى جانب ما اكتسبه من خبرات في تجربته الأخيرة مع الإسماعيلي المصري ومشاركاته مع المنتخبات الوطنية.

وأضاف خليفة أن النبريص سيكون إضافة نوعية الفريق الذي يعول عليه لترجيح كفة الفريق، إلى جانب زملائه أصحاب القدرات الفنية العالية مثل عمر أبو عبيدة ويوسف لولو وأحمد كلاب وبقية اللاعبين الذين سيكون لهم دور كبير مشوار اتحاد خانيونس في الموسم المقبل،

وأبدى خليفة تفائل كبير بقدرة الفريق على التتويج بأول لقب رسمي، خاصة بعد التعاقدات التي أبرمها بضم أدهم القاضي المتوج مع خدمات رفح بلقب الدوري الممتاز في الموسم السابق والمدافع المخضرم ميسرة البواب إلى جانب لاعب الوسط علاء النبريص.

وبين المدير الفني لاتحاد خانيونس أنه يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى لاغلاق ملف الوافدين الجدد وبدء فترة الإعداد، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع الحارس عبدالله أبو غزة لاستعارته من شباب رفح وينتظر موافقة الأخير لاتمام الصفقة.

المصدر / فلسطين أون لاين