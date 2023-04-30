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الجيش السوداني: الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية

30 ابريل 2023 . الساعة 00:52 بتوقيت القدس
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قال الجيش السوداني إن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية بالبلاد، مشيرا إلى أن جهود لجنة أمن ولاية غرب دارفور نجحت في الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات الاجتماعية بالولاية.

وأشار الجيش، في بيان له، إن عمليات إجلاء رعايا بعض الدول عن طريق الخرطوم وبورتسودان، لا تزال مستمرة، مؤكدا على استمرار المتمردين في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان.

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وقال الجيش، إنه بدأ فتح وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي تدريجيا بمناطق جنوب الخرطوم وسيتوالى نزولها تباعا بمناطق العاصمة، مشيرا إلى أن القوات اشتبكت مع المتمردين في مناطق الحلفايا وجنوب أم درمان وحققت عمليات التمشيط نجاحات في المنطقتين.

وأضاف الجيش أن المتمردين قاموا بتخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة، ونهب فرعي بنك الخرطوم بسوبا شرق والجريف شرق وكسر ونهب بنك الخرطوم فرع شارع العرضة، إضافة لنهب عدد كبير من المحلات التجارية ببحري حتى المحطة الوسطى.

وجددت القيادة العامة تأكيدها لأفرادهم بالنأي بأنفسهم عن التمادي في التمرد والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع المناطق والفرق للاستفادة من قرارات القائد العام بالعفو والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

المصدر / وكالات
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#الجيش السوداني #الدعم السريع

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