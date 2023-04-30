أسرى فتح في السجون يوجهون الشكر للدائرة الإعلامية لحماس

وجه أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رسالة شكر وتقدير للدائرة الإعلامية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لنقلها الرواية الفلسطينية ومعاناة الأسرى.

ووجهت فتح في بيانها، التحية لرئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس أ. علي العامودي، وطاقم فضائية الأقصى لجهودهم الكبيرة في إخراج برنامج "درب الفداء"، الذي يجسد معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الأسرى، "ما بين إرادة المناضل الفلسطيني الشغوف بالحرية وما بين إرادة الطغيان والقمع والظلام، تحية إجلال وإكبار إلى طاقم برنامج "درب الفداء"، المرآة التي نرى من خلالها ذواتنا، وتعكس تطلعاتنا وما يجول في أفادتنا".

وأكدت فتح، أن برنامج "درب الفداء" "وفر منبرًا لكل مناضل وأسير، لتكون روايته وسيرته شاهدة على قوة الحضور الفلسطيني المقاوم والثائر على الظلم والاضطهاد، ولتعكس قصصُ المناضلين وتجليات الصراع بين الحق والباطل، وما بين إرادة المناضل الفلسطيني الشغوف بالحرية".

وتابعت: "الشكر والعرفان إلى الأخت المعطاءة (نور إسليم)، وكادر فضائية الأقصى على إسهاماتها الإعلامية المميزة، في رفعة الحق الفلسطيني، ونشر روايتنا العدالة وإعلاء صوتنا، وخدمة قضايا الحركة الوطنية الأسيرة".

وشدد الأسرى، على "أن مؤسساتنا الإعلامية يجب أن تكون منابر وحدة، ودعاة للمّ الشمل، ورص الصفوف، باعتبارهم رسل حقيقة وابتسامة أمل، ينطقون بآلام وأوجاع شعبنا، ويصورون ما يتعرض له شعبنا من مآس وأحزان"، داعين لتكاتف الجهود ووحدة الموقف الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين