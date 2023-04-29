بينهم محمد صلاح.. زيدان يطالب بضم 3 لاعبين حال العودة لتدريب ريال مدريد

ما زال اسم محمد صلاح مطروحًا للانتقال إلى الدوري الإسباني، الموسم المقبل، رغم تمديده العقد مع ليفربول حتى 2025، إلا أن عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يفتح كل الاحتمالات في الانتقالات الصيفية.

كما تتزايد الأنباء حول مستقبل المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان وإمكانية عودته إلى ريال مدريد، ورحيل كارلو أنشيلوتي عن النادي الملكي بعد نهاية الموسم الحالي.

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وبحسب "إل ناسيونال"، فإن الدولي المصري محمد صلاح، على رأس قائمة المطلوبين من زيدان حال توليه تدريب ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

ويرى زيدان، محمد صلاح كحل هجومي قوي مع فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما، كما أنه يريد التعاقد مع أمين جوري مهاجم ستاد رين الفرنسي، صاحب الـ23 عامًا، كمهاجم للمستقبل خلفا لـ بنزيما الذي يقترب من الرحيل أو الاعتزال.

وأخيرا يريد زيدان، الظهير الأيسر لفريق ميلان، الفرنسي ثيو هرنانديز، والذي ينتهي عقده في يونيو 2026، وكان خريج أكاديمية أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صيف 2017، ورحل إلى ميلان في صيف 2019 والذي قضى موسمًا معارًا إلى فريق ريال سوسيداد قبل الرحيل.