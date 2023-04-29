برايتون يكتسح وولفرهامبتون بسداسية وبرينتفورد يهزم نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

اكتسح برايتون ضيفه وولفرهامبتون 6 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم برايتون في الدقيقة السادسة عن طريق دينيز أونديف، قبل أن يضيف باسكال جروس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 13 و26.

وفي الدقيقة 39 سجل داني ويلبك الهدف الرابع لبرايتون، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 66 تكفل أونديف بختام مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس.

ورفع برايتون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حول برينتفورد تأخره بهدف أمام ضيفه نوتنجهام فورست إلى فوز 2 /1.

وتقدم دانيلو لنوتنجهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك إيفان توني التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جوش دا سيلفا الهدف الثاني لبرينتفورد.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.