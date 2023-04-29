ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هاتريك بنزيما في مباراة ريال مدريد وألميريا

رفع الفرنسي كريم بنزيما، رصيد أهدافه في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعدما سجل هاتريك خلال مباراة ريال مدريد وألميريا، مساء السبت.

وتقدم بنزيما لـ ريال مدريد بهدف في الدقيقة الخامسة، وأحرز ثانيًا بالدقيقة 11، والهدف الثالث سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وأصبح رصيد بنزيما 17 هدفًا في المركز الثاني، خلف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي يملك 18 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 18 هدفًا.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 17 هدفًا.

إنيس أونال، خيتافي، 13 هدفًا.

خوسيلو، إسبانيول، 13 هدفًا.

ياجو أسباس، سيلتا فيجو، 12 هدفًا.

بورخا إيجليسياس، ريال بيتيس، 12 هدفًا.

فيدات موركي، ريال مايوركا، 12 هدفًا.

أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.