مدرب جديد في الجهاز الفني لخدمات النصيرات

غزة/ وائل الحلبي:

اقترب نادي خدمات النصيرات من إتمام كافة تحضيراته للموسم الجديد، والتي بدأها بتجديد الثقة بالكابتن نادر النجار لمواصلة القيادة الفنية للفريق.

ويسعى مجلس إدارة خدمات النصيرات لانهاء ملف الجهاز المعاون للنجار، حيث اقترب الكابتن يقين بكير من العودة لتولي مهمة المدرب العام رفقة النجار، في المساعي التي جرت في الأيام الماضية لتقريب وجهات النظر.

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وعمل بكير ضمن الجهاز الفني لخدمات النصيرات في الموسم قبل الماضي والذي شهد عودة الفريق لمنافسات الدرجة الممتازة، الأمر الذي جعل إدارة النادي تتمسك بعودته للتواجد ضمن الإدارة الفنية في الموسم القادم والذي يطمح فيه الفريق للصعود من الدرجة الأولى.

وكان خدمات النصيرات جدَّد تعاقده مع المهاجم خالد النجار ولاعب الوسط محمد فارس أبو زايد وعبد الرحمن مناع، ويسعى لتمديد ارتباطه مع أحمد محمود أبو كوش ومحمد معمَّر، بالإضافة لتمديد إعارة المهاجم عز الدين أبو جاموس من اتحاد خان يونس لموسم إضافي.

وتعاقد النصيرات مع ثلاثة لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق هم طارق الهور وإبراهيم أبو جراد وعيد أبو غديين.