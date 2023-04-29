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12 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

29 ابريل 2023 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
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12 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 12 عملا مقاوما، أدوا إلى تسجيل إصابة في صفوف الاحتلال، منها عمليتي إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، إلى جانب اندلاع المواجهات في 8 نقاط.

واندلعت المواجهات في العيزرية بالقدس، وسلواد ومعسكر عوفر برام الله، فيما أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال بالقرب من مستوطنة شاكيد في جتيت، ومخيم نور شمس في طولكرم.

وفجر مقاومون عبوة ناسفة في تقوع ببيت لحم، وبيت أمر في الخليل، بينما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في تقوع ومخيم العروب في الخليل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية خلال الـ25 ساعة الأخيرة، إصابة أحد جنود الاحتلال رشقاً بالحجارة في مخيم العروب والقاء عبوات ناسفة خلال المواجهات في بيت أمر بالخليل، إلى جانب إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم.

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