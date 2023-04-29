إلغاء محاضرة لإسرائيلي في جامعة قبرصية

ألغت جامعة قبرص الدولية، محاضرة كان من المفترض أن يقوم بها محاضر في معهد "روبين" للدراسات، في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك عقب ضغط من طلاب متضامنين مع القضية الفلسطينيّة، نظموا تظاهرة في حرم الجامعة، أمام القاعة التي كان سيحاضر بها بعنوان "الضحايا اليهود في الصراع العربي الإسرائيلي".

وطالب المعتصمون إدارة الجامعة بإلغاء المحاضرة وطرد المتحدّث "الإسرائيلي"، فيما أرسلت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد، والحملة لأجل فلسطين، مئات الرسائل إلى الجامعة تطالبها بإلغاء المحاضرة.

وأكَّدت المطالبات المختلفة للجامعة، أنّ المحاضرة تتضمّن تحيزاً واضحاً للرواية الإسرائيلية، وتأتي في سياق تبرير جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

واضطرت الجامعة في نهاية الأمر لإلغاء المحاضرة والاستجابة للمطالب بطرد المتحدث الإسرائيلي.

يذكر أنّ مركز "روبين للدراسات" هو معهد صهيوني يميني متطرّف يسعى من خلال مشاركته الدولية لتعزيز الرواية الإسرائيلية فيما يخص القضية الفلسطينية، وتبييض جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين