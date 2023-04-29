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بسعة حوالي 40 ألف طن

أوكرانيا: انفجار القرم دمر 10 خزانات نفط

29 ابريل 2023 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
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صرح مسؤول أوكراني، السبت، بأن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وقال المسؤول بالمخابرات العسكرية أندريه يوسوف، إن "أكثر من عشرة خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول الذي تحتله روسيا".

ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها قناة محلية ونقلتها شبكة يورو نيوز الأوروبية.

لكنه وصف الانفجار بأنه "عقاب إلهي" بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية أمس الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام روسية أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أسفر عن اندلاع حريق في منشأة لتخزين النفط بمدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها عام 2014.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن "الطائرات المسيرة الأوكرانية أصابت 4 صهاريج في مستودع النفط، واندلعت النيران على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع".

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #حرب #القرم

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