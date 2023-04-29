"الصحة" السودانية: 528 قتيلا منذ بدء الاشتباكات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في البلاد إلى 528 قتيلا و4599 مصابًا منذ بداية المعارك منتصف أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت الوزارة في بيان: "جملة الوفيات بلغت 528 والإصابات 4599 إصابة تم تسجيلها بكل المستشفيات في ولايات البلاد (18 ولاية) في الفترة من 15 إلى 27 أبريل الجاري".

وأشارت إلى أن عدد الولايات التي تأثرت بالاشتباكات بلغت 12 ولاية.

وكانت "الصحة" قد أعلنت الأربعاء، مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 آخرين جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

ميدانيا، قالت قوات "الدعم السريع" في بيان، السبت، إنها "أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ) تتبع للجيش السوداني".

وأفاد البيان: "تمكنت قوات الدعم السريع بأم درمان اليوم (السبت)، من إسقاط طائرة حربية طراز ميغ تتبع للجيش"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش بشأن ذلك حتى الساعة 14:45 ت.غ.

ومنذ 15 أبريل، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

المصدر / وكالات