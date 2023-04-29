سبب عودة إمام عاشور إلى مصر

تلقى الدولي المصري إمام عاشور، المحترف في صفوف ميتيلاند الدنماركي، ضربةً موجعةً مع فريقه ليعود إلى مصر.



وأعلن نادي ميتيلاند إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق وغيابه حتى نهاية الموسم الجاري 2022-23، مُشيرًا إلى أنه سيسافر إلى مصر لتلقي العلاج وإعادة التأهيل.

وتعرّض إمام عاشور للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي لعبها فريقه ضد فيبورغ يوم الإثنين الماضي في بطولة كأس المستقبل الودية، ليتم استبداله بعد عدم تمكنه من استكمال المباراة.



ووفقًا لما كشفه الموقع الرسمي للنادي الدنماركي، فإن الفحوص التي خضع لها صاحب الـ25 عامًا لاحقًا أثبتت أنه لن يلعب مرةً أخرى هذا الموسم.



وأضاف الموقع أن عاشور يشعر بالاستياء، ولا يريد إنهاء الموسم بهذه الطريقة.



وقال سفيند غرافرسن، المدير الرياضي لميتيلاند في تصريحات عبر موقع ناديه: "بالتعاون مع طاقمنا الطبي، قررنا أن يتلقى إمام عاشور العلاج في بلده، حيث يكون طبيب المنتخب المصري مسؤولاً عن إعادة تأهيله".



وأضاف: "لقد قيّمنا حالته، ورأينا أنه من الأفضل والأمثل له أن يتلقى علاجه في بيئة آمنة بالقرب من عائلته".

المصدر / فلسطين اونلاين