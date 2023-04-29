"النخالة" يلتقى وزير الخارجية الإيراني في بيروت

بحث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة.

وقالت وكالة "فلسطين اليوم" إن النخالة ثمن خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة، "دعم إيران السياسي لفلسطين في المحافل الإقليمية والدولية".

وأضافت نقلا عن النخالة، أن هذه "المواقف لها أهمية في تعزيز معنويات وصمود الشعب الفلسطيني".

وأردف النخالة، أن "المقاومة في أحسن حالاتها والأزمات الداخلية المتزايدة في كيان الاحتلال دليل على عجز وضعف المحتلين أمام إرادة ومقاومة ونضال الشعب الفلسطيني".

من جهته، جدد الوزير الإيراني، بحسب الوكالة، "التأكيد على سياسة إيران الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم لمواجهة كيان الاحتلال".

وقال عبد اللهيان: "يجب العمل على توحيد الفصائل الفلسطينية ووحدة الرأي، وتماسك الحكومات والشعوب الإسلاميّة في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأردف: "يجب اتخاذ الإجراءات الفعالة ضدّ الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية".

والجمعة، غادر عبد اللهيان بيروت متوجها إلى سوريا، بعد زيارة استمرت يومين.

وخلال زيارته التقى الوزير الإيراني إلى جانب النخالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله.

المصدر / فلسطين أون لاين