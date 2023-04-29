فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تضامن واسع مع كويتي هتف لفلسطين أمام إسرائيليين بمطار دبي

عرض سعودي مفاجئ لنجم برشلونة

سبب عودة إمام عاشور إلى مصر

"النخالة" يلتقى وزير الخارجية الإيراني في بيروت

العثور على وثائق سرية لغواصة نووية بريطانية في مرحاض

لاعب برشلونة السابق ينصح فيرمينو بعدم الانضمام للفريق

دعوة حفل زفاف فلسطيني تعود لعام 1941م

ما هي رسالة الحركة الأسيرة في ختام معرض "نتنفس حرية"؟

"حلا" طفلة سورية تعود لحضن والدها بعد فراق 10 أعوام

"العواودة": الاعتكاف والرباط سبيل المحافظة على مصلى باب الرحمة

العثور على وثائق سرية لغواصة نووية بريطانية في مرحاض

29 ابريل 2023 . الساعة 17:19 بتوقيت القدس
...

قالت البحرية الملكية البريطانية، السبت، إنها بدأت تحقيقا عقب نشر تقرير استقصائي حول العثور على وثائق مسربة تحتوي على تفاصيل حساسة بشأن غواصة نووية بريطانية في مرحاض.

ويقول التقرير أنه تم العثور على وثائق كتب عليها أنها "سرية"، وتتعلق بغواصة نووية بريطانية، ملقاة على أرض مرحاض في حانة في منطقة في شمال غرب إنجلترا، حسب هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

وأضافت البحرية البريطانية، في بيان، أنها تأخذ جميع الأمور الأمنية على محمل الجد، إلا أنها وصفت الأوراق بأنها "وثائق تدريب ولا تحتوي على أي معلومات سرية".

وأضاف البيان أن "البحرية فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادثة".

فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الملفات والوثائق التي تم العثور عليها أظهرت طريقة عمل السفينة "إتش إم إس أنسون"، وهي إحدى أكثر السفن تطوراً في البحرية البريطانية.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#بريطانيا #غواصة نووية #وثائق سرية

متعلقات

الأكثر قراءة