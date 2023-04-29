لاعب برشلونة السابق ينصح فيرمينو بعدم الانضمام للفريق

حذّر أسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو، مواطنه روبرتو فيرمينو من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، داعيًا مهاجم ليفربول إلى التفكير مرتين قبل اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وربطت شائعات عدة فيرمينو بالانتقال إلى صفوف برشلونة مجانًا الصيف القادم، في ظل رفضه التام تجديد تعاقده مع ليفربول الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو المقبل، بحثًا عن تجربة جديدة في الملاعب الإسبانية.



وقال ريفالدو في تصريحات صحفية نقلها موقع (bola): "أعتقد أن فيرمينو يحلم باللعب ضمن صفوف برشلونة، والسير على خطى العديد من أساطير البرازيل الذين لعبوا هناك".



وتابع النجم البرازيلي السابق حديثه بالقول: "يجب أن يفكر كثيرًا قبل الانضمام إلى برشلونة، تشافي هيرنانديز اعتاد اللعب بمهاجم واحد، وهو المركز الذي يشغله روبرت ليفاندوفسكي، لا أعتقد أن فيرمينو سيصبح لاعبًا أساسيًّا حال إتمام هذه الصفقة".



واختتم ريفالدو حديثه بالقول: "قد يغير تشافي أسلوبه التكتيكي حال وصول فيرمينو؛ لكن في ظل الظروف الراهنة من المرجح أن يكون فيرمينو لاعبًا بديلًا بعد أن لعب دور البطولة في ليفربول، لذلك أعتقد أنه مُطالَب بالتفكير كثيرًا قبل الانضمام إلى برشلونة، بالتأكيد هو لا يريد الرحيل عن ليفربول كي يصبح لاعبًا بديلًا".



ويبحث برشلونة عن تعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هذا الصيف، بالنظر إلى الأزمة المالية الخانقة التي تلاحق النادي الكتالوني، ومن أبرز هذه الصفقات فيرمينو من ليفربول والفرنسي نغولو كانتي من تشيلسي.



جدير بالذكر أن فيرمينو انضم إلى صفوف ليفربول عام 2015، ومنذ ذلك الوقت خاض مع النادي الإنجليزي 360 مواجهة، أحرز خلالها 109 أهداف مع تقديم 79 تمريرة حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين