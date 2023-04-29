فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بيت لحم.. تشييع جثمان الشهيد الفتى مصطفى صباح في بلدته تقوع

النائب زعارير يدعو لدعم الأسير عمارنة في إضرابه بسجون الاحتلال

تحديد موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز في غزة

"هيئة": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال خطيرا

لجنة التربية بالتشريعي تزور المعرض الوطني "نتنفس حرية"

"عمارنة" يواصل إضرابه بسجون الاحتلال لليوم الـ7 على التوالي

وزير الخارجية الإيراني يهاتف رئیس المکتب السیاسي لحرکة حماس بغزة

عمر عاصي.. طفل سلب الاحتلال بصره وحوّل حياته لمأساة

"الداري".. تحفظ وجوه الشهداء والأسرى في لوحاتها

متحدثون يؤكدون أهمية إجراءات الأمن والسلامة المهنية في أماكن العمل

إصابة 3 مدنيين في قصف إسرائيلي بمحيط حمص السورية

29 ابريل 2023 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
...

أصيب 3 مدنيين سوريين جراء قصف إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة حمص وسط سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "ثلاثة مدنيين أصيبوا ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص".

ونقلت عن مصدر عسكري سوري قوله، إن "العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم، عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط (لم يحددها) في محيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية (محطة بنزين) مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#سوريا #قصف #الاحتلال الإسرائيلي

متعلقات

الأكثر قراءة