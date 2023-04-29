إصابة 3 مدنيين في قصف إسرائيلي بمحيط حمص السورية

أصيب 3 مدنيين سوريين جراء قصف إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة حمص وسط سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "ثلاثة مدنيين أصيبوا ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص".

ونقلت عن مصدر عسكري سوري قوله، إن "العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم، عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط (لم يحددها) في محيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية (محطة بنزين) مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

المصدر / الأناضول