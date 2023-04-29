تحديد موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز في غزة

مؤمن الكحلوت:

أعلن اتحاد كرة الطاولة عن مواعيد انطلاق البطولات الرسمية لعام 2023، لجميع أندية قطاع غزة.

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد، في المقر المؤقت بمبنى اللجنة الأولمبية غرب مدينة غزة، بحضور الرئيس محمد صلاح الدلو، وعضوي الاتحاد أديب أبو غزال، وياسر اسليم والأمين العام عماد الجعل، وبمشاركة نائب الرئيس رضوان الشريف من الضفة الغربية عبر الهاتف.

وقرر الاتحاد إطلاق بطولة دوري جوال لأندية الدرجة الممتازة في التاسع عشر من مايو القادم، على أن تلعب البطولة من دور واحد فقط.

وستبدأ بطولة دوري الدرجة الثانية في التاسع من مايو المقبل، وسيتم الإعلان عن آلية المسابقة في وقت لاحق.

وسيطلق الاتحاد بطولات الفئات العمرية، في السادس عشر من يونيو المقبل، للفئات ما دون 11-13-15 عاما.

كما بحث اتحاد اللعبة تنظيم معسكرات تدريبية للفئات العمرية من خلال الاتحاد الدولي والاسيوي، بالإضافة للعمل على تنظيم بطولات مركزية لتحديد أبطال فلسطين، وكذلك عمل اجتماع مركزي لأعضاء الاتحاد في شطري الوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين