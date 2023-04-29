لجنة التربية بالتشريعي تزور المعرض الوطني "نتنفس حرية"

زارت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، المعرض الوطني "نتنفس حرية" الذي يجسّد معاناة الأسرى الفلسطينيين، والذي تنظمه الحركة الأسيرة في قاعة "الشاليهات" بمدينة غزة.

وضم الوفد رئيس اللجنة النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومقرّر اللجنة د.يوسف الشرافي، وأعضاؤها النواب د. سالم سلامة، د.خميس النجار، ورئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة هدى نعيم.

وقال النائب د. الجمل :"إن قضية الأسرى تعد من القضايا الأساسية التي يجب أن توحد جميع أطر الشعب الفلسطيني من أجل التضامن معهم والوقوف بجانبهم في معركتهم ضد السجان".

وأكد د. الجمل على دعم المجلس التشريعي لقضية الأسرى وبذل كل الجهود من أجل فضح انتهاكات الاحتلال بحقهم، مشدّداً على أهمية تواصل الفعاليات والبرامج التي تعزّز حضور قضية الأسرى في الساحة المحلية والعربية والدولية.

وأجرى الوفد جولة في زوايا المعرض الوطني الذي يبرز جوانب من حياة ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واطَّلع على الرسائل والدلالات التي يعبّر عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين