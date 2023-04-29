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الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 30 إبريل

29 ابريل 2023 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد 30 إبريل 2023.

وذكرت في بيان صحفي، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (17/2023)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (17/2023).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، منوّهة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأهابت بضرورة إحضار حجَّة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مشدّدة على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#معبر رفح #مسافرين #الداخلية بغزة #الجوازات المصرية

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