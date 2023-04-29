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خلال الأسبوع الماضي

الداخلية بغزة: 15169 مغادراً و5204 وافدين عبر حاجز بيت حانون

29 ابريل 2023 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (23 - 28 إبريل 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 15169 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5204 وافدين.

وأشارت إلى أن المغادرين توزَّعوا إلى 15041 مواطناً و37 أجانب، و91 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزَّعت بين 5095 مواطناً، و45 أجنبيًا، و57 من فلسطينيي الداخل، و7 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

يُشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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