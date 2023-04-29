"الدعم السريع": سيطرنا على 90% من العاصمة السودانية الخرطوم

ادعت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، سيطرتها بنسبة 90% على العاصمة السودانية الخرطوم، إضافة إلى إحكام سيطرتها على جميع الطرق المؤدية إلى داخل الولاية.

وأوضحت في بيان صحفي، أن "مواقع تمركز القوات استقبلت اليوم أعدادًا كبيرة من قوات الجيش الذين قاموا بتسليم أنفسهم رافضين القتال إلى جانب صفوف الجيش، مبينة أن من بين الذين انضموا للقوات وسلموا أنفسهم 5 ضباط برتب مختلفة بقيادة عقيد ركن من سلاح المهندسين، إلى جانب عدد كبير من الرتب الأخرى جاري حصرهم".

وتابعت: "شهدت معسكرات قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد هروب العشرات تاركين خلفهم بنادقهم وأزيائهم العسكرية"، مشيرة إلى أن قواتها "تصدت إلى عدد من الهجمات من قوات الانقلابيين والفلول على مواقع تمركز القوات إلى جانب الهجمات المتواصلة بالطيران والمدافع في مخالفة وخرق بائن للهدنة الإنسانية حيث تعاملت قواتنا مع القوات المعتدية بحسم والحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

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وتابعت: "بدأت بمساعدة فريق هندسي في معالجة مشكلة مياه بحري حيث تحركت اليوم برفقة الفريق الهندسي إلى محطة المياه إلا أن قوات الانقلابيين أطلقت عليهم نيران كثيفة أدت إلى تعطيل أعمال إصلاح المحطة".

وبيّنت أن القوات “كثفت من نشاطها في مواقع سيطرتها على محاربة عمليات النهب والسرقات حيث أسفرت الحملات بمعاونة المواطنين عن ضبط أعداد كبيرة من المجرمين تم التحفظ عليهم جميعا”.

وحول تطورات الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، أعلنت نقابة أطباء السودان اليوم، عن ارتفاع أعداد القتلى والمصابين خلال الاشتباكات المسلحة العنيفة الجارية لليوم الثاني عشر على التوالي.

وقالت النقابة في بيانها: إن الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الثاني عشر على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".

وأكدت "ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ (411) حالة وفاة بين المدنيين، و(2023) حالة إصابة بين المدنيين، ويوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

ولفتت إلى سقوط عديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، "والتي نسعى لحصر ضحاياها، حتى اللحظة حصرنا عدد (89) وفاة، ولم نتحصل ولا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة".

وأفادت بتسجيل 9 حالات وفاة من بين القتلى من المدنيين، فيما بلغ عدد المصابن 65 مصابًا مدنيًا بينهم حالات غير مستقرة.

وتجددت صباح اليوم، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، بمناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، رغم الهدنة.

وأفاد شهود عيان، بأن أصوات المدافع دوت وسط الخرطوم حول محيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش، كما شهدت المناطق الجنوبية للخرطوم اشتباكات متفرقة بين الطرفين، وفق الشهود.

ويأتي تجدد الاشتباكات في ظل استمرار عمليات النزوح من الخرطوم إلى الولايات المجاورة بسبب سوء الوضع الأمني.

ويشهد الوضع الصحي بمناطق الاشتباك تدهورا كبيرا جراء توقف العديد من المستشفيات عن الخدمة لنقص الكوادر والمعدات الطبية.

ومساء الخميس، أعلن الجيش السوداني و"الدعم السريع" في بيانين، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أمريكية سعودية.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

المصدر / وكالات