تعرف على مخاطر تناول بدائل السكر

تحدثت أخصائية التغذية الروسية، كريستينا بلوتنيكوفا، عن مخاطر تناول بديلات السكر.

وقالت في حديث صحفي أدلت به لبوابة "لينتا. رو" الروسية الإلكترونية:" في الآونة الأخيرة، برز ميل لرفض السكر، فبدأ الكثير من الناس في تفضيل بدائل السكر. لكن يجب أن يفهم الجميع أنها يمكن أن تسبّب أمراضا خطيرة ومختلفة بدءا من اضطرابات الجهاز الهضمي وانتهاء بالنوبات القلبية".

وأوضحت أخصائية التغذية، تامارا سينكو، الأضرار التي يمكن أن تُلحقها بصحة المستهلكين المشروبات الغازية الخالية من السكر.

وقالت: إن "المشروبات الخالية من السكر يمكن أن تكون أكثر ضررا من المشروبات المحلاة بالسكر، ويمكن أن يؤدي التناول المستمر لمثل هذه المشروبات إلى تدمير بيئة الأمعاء".

فيما أشارت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، إلى بعض فوائد المشروبات الخالية من السكر، وقالت:" عند تناولها بكميات محدودة، يمكن أن تخفض ضغط الدم بشكل طفيف، وفي بعض الأحيان يمكن أن تساعد المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع الدم أثناء ارتفاع ضغط الدم لديهم".

المصدر / وكالات