طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2023 في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، عن طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" لعام 2023.

وكشف الوزراة، أن عدد الأسئلة الواردة في كل مادة من المواد عبارة عن سبعة أسئلة، والإجابة عن السؤال الأول إجبارية، وهذه المواد أو المباحث هي التربية الإسلامية، والتربية المسيحية، والرياضيات لجميع الفروع، والثقافة العملية، والتاريخ للفرعين الأدبي والشرعي، والجغرافيا، والفيزياء للعلمي والصناعي، والكيمياء للعلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي، والأحياء للعلمي والزراعي، والمحاسبة والمشاريع الصغيرة، والإدارة ، والاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات لجميع الفروع.

وعلى طالب الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام، أن يجب عن خمسة أسئلة من الأسئلة السبعة المطروحة في كل امتحان من هذه الامتحانات.

ويرفق لكم "موقع " صورة عن قرار الو زارة فيما يخص طبيعة هذه الأسئلة لهذا العام.





المصدر / فلسطين أون لاين