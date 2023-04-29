إصابة ثلاثة مدنيين في عدوان (إسرائيلي) في سوريا

أصيب ثلاثة مدنيين ووقعت أضرار مادية، اليوم السبت، جراء عدوان إسرائيلي جديد استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص، وسط سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه في حوالي الساعة الثانية عشرة و50 دقيقةفجراً، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ وأسقطت بعضها.

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وأوضحت أن العدوان أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.

المصدر / وكالات