الطقس: زخات متفرقة من الأمطار والحرارة أقل من معدلها السنوي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تؤثر اليوم السبت، كتلة هوائية باردة نسبيًا على البلاد، لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردًا نسبيًا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5- 6 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الطقس يوم الأحد

الأحد: يكون الجو يوم غد الأحد غائمًا جزئياً إلى غائم باردًا نسبيًا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5- 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله أمطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الإثنين

الإثنين: يكون الجو يوم الإثنين غائمًا جزئياً إلى صاف باردًا نسبيًا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين