مرتضى منصور يثير الجدل قبل مباراة كأس السوبر المصري

عاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، "المعزول"، لإثارة الجدل من جديد، لكن هذه المرة بشأن مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، التي من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وطالب منصور بمنع نجمي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، من المشاركة في كأس السوبر، بسبب إيقافهما من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكداً أنه لا يحق لهما المشاركة في لقاء كأس السوبر المقبل ضد ناديه الزمالك.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أنه يريد تطبيق اللوائح والقانون على الجميع، مهدداً بحدوث مشكلة كبيرة في حال سافر كلا اللاعبين وشاركا في اللقاء.

وتابع: "دعيت لاجتماع طارئ الأحد المقبل، لدي لاعبين، لجنة المسابقات أوقفت أحدهما والآخر تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط، فاللاعب الكبير المحترم الذي أحبه شخصياً محمد الشناوي موقوف لثلاث مباريات؛ لذا لا يحق له السفر للقاء السوبر مثلي تماماً".

وأضاف: "أما اللاعب الآخر الذي أوقفته لجنة الانضباط 12 مباراة وهو كهربا لا يحق له السفر كذلك، القصة بسيطة فقرارات لجنة الانضباط تنفذ فور صدورها.. يجب على لجنة التظلمات أن تجتمع يوم السبت لتتخذ قراراتها".

وأكد مرتضى منصور أنه يريد أن يحصل كل شخص على حقه، وأن يتم تطبيق اللوائح والقانون على الجميع، وإلا ستحدث مشكلة كبيرة لو سافر كلا اللاعبين وشاركا في اللقاء".

يشار إلى أن لجنة الانضباط أوقفت كهربا لـ12 مباراة قبل تظلم الأهلي على القرار، فيما طُرد الشناوي ضد سموحة وقررت لجنة المسابقات إيقافه 3 مباريات، وتم التأكيد أن الإيقاف لا يسري على كأس السوبر.

المصدر / وكالات