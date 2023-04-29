فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نقابة أطباء السودان تحذر من انهيار النظام الصحي

راصد جوي: يتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام القادمة

حراك المعلمين يعطي حكومة رام الله مهلةً لتنفيذ مبادرة الرجوب

"4" أندية من غزة تحصل على مشاريع رياضية بدعم أوروبي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي على حمص

الاحتلال يعتزم هدم منزل الأسير كمال جوري

قرار نهائي للجزائري رياض محرز بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي

بعد عملية نفق الحرية: "بن غفير" يعتزم إقالة مفوضة السجون الإسرائيلية

البرلمان العربي: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية تجاهل للنكبة الفلسطينية

بكيرات: الاحتلال يسعى لتغيير الواقع بعزل الأقصى لصالح المستوطنين

"تلغرام" يضيف ميزات جديدة

29 ابريل 2023 . الساعة 04:02 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

أعلن القائمون على تطبيق "تلغرام" عن إضافة ميزات جديدة للتطبيق تجعل منه أكثر فائدة للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التحديث الأخير لـ "لتلغرام" حمل معه بعض الميزات العملية، إحدى هذه الميزات ميزة تسمح للمستخدم مشاركة مجلدات الدردشة بأكملها برابط واحد، الأمر الذي يسهل عليه دعوة الأصدقاء أو الزملاء إلى عشرات مجموعات العمل أو مجموعات ملفات الأخبار.

وأوضح القائمون على "تلغرام" أن مجلدات الدردشة تدعم روابط الدعوة المتعددة، وعند إنشاء الرابط يمكن للمستخدم اختيار اسم له واختيار المحادثات التي يرغب تضمينها فيه.

ومع التحديث الأخير أيضا بات بإمكان مستخدم "تلغرام" تخصيص واجهة خلفية لكل محادثة فردية لديه على حدة، واختيار وتعديل الصور التي يريدها لاستعمالها كخلفيات، وبات بإمكان الطرف الثاني في المحادثة استعمال نفس الخلفية التي اختارها الشخص الذي يراسله.

واكتسبت روبوتات "تلغرام" مع التحديث أيضا القدرة على تضمين تطبيقات الويب مباشرة في الدردشات، كما بات بإمكان مستخدم التطبيق استحداث مجموعات مراسلة دون إضافة أعضاء إليها على الفور.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#تطبيق #واتساب #تكنولوجيا #ميزة #تواصل اجتماعي #تلجرام

متعلقات

الأكثر قراءة