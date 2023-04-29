نقابة أطباء السودان تحذر من انهيار النظام الصحي

حذرت نقاب أطباء السودان الجمعة، من انهيار وشيك للنظام الصحي في البلاد وقالت إن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة "واحدا تلو الآخر".

وأوضحت النقابة في بيان أن توالي خروج المرافق الصحية عن الخدمة يهدد بالإغلاق التام "في ظل تواصل العمليات العسكرية والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار".

كما أوضحت أن هناك نقصا حادا في الأدوات الطبية وصعوبة في وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات، مع عدم وجود ممرات آمنة للإسعاف.

وكان المسؤول الإعلامي للهلال الأحمر السوداني أسامة أبو بكر قد أكد، الجمعة، أن الجثث في الخرطوم كثيرة ولا يمكن تغطيتها لأن مساحة العاصمة وعدد سكانها ضخم جدا يصل إلى 10 ملايين نسمة من المواطنين.

يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، جرى التوصل إلى عدة هدن لكن جميعها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.

وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصًا على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة السودانية، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.

المصدر / وكالات