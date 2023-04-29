حراك المعلمين يعطي حكومة رام الله مهلةً لتنفيذ مبادرة الرجوب

أمهل حراك المعلمين، في الضفة الغربية، مساء الجمعة، حكومة محمد اشتية حتى تاريخ 10 أيلول/سبتمبر المقبل لتنفيذ مبادرة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.

وقال الحراك في بيان صدر عنه إن أي خصومات أو عقوبات خلال هذه الفترة ستعني عدم افتتاح العام الدراسي المُقبل بغض النظر عن تنفيذ المبادرة أو عدم تنفيذها".

وتابع:" تتحمل الحكومة برام الله مسؤولية ما جرى وسيجري بسبب تعنتها في حل الأزمة، وتهوّر وزارة التربية ببعض القرارات سيجّر العام الدراسي إلى دمار حقيقي".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الحراك، عن تجميد الإضراب حتى تاريخ الـ 10 أيلول/سبتمبر المقبل، لمنح مبادرة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، فرصة لتنفيذ مطالب الحراك وعلى رأسها تشكيل اتحاد ديمقراطي.

المصدر / فلسطين أون لاين