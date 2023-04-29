"4" أندية من غزة تحصل على مشاريع رياضية بدعم أوروبي

غزة / مؤمن الكحلوت:

حصلت (4) أندية في قطاع غزة موافقة على تمويل مشاريع بقيمة مليون دولار، مقدمة من الحكومة الألمانية بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undb) وبالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وحصل نادي اتحاد خانيونس على تمويل لإقامة مبنى وصالة لياقة بدنية، كما تم تقديم تمويل لنادي النصر العربي لانشاء صالة مغطاه، ووقع نادي شباب الزوايدة عقدا لانشاء صالة متعددة الأغراض، في حين سيحصل نادي اتحاد دير البلح على تمويل لانشاء صالة متعددة الأغراض وبناء مدرج.

وشكر عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، برنامج الأمم المتحدة على مساعدتها في تقديم الدعم عبر بنك التنمية الألماني KFW، كما وهنأ الأندية الأندية التي حصلت على المشاريع، موجها دعوة للأندية للمبادرة بتقديم مشاريع لتطوير مرافقها لخدمة الرياضيين.

ومن المنتظر أن تبدأ شركات المقاولات التي ستحصل على المناقصات بتنفيذ المشاريع خلال الفترة القريبة القادمة.