الاحتلال يعتزم هدم منزل الأسير كمال جوري

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، هدم منزل الأسير كمال جوري (22 عاما) في مدينة نابلس.

وجاء في بيان صدر عن الاحتلال، أنه أبلغ عائلة الأسير جوري أنه يعتزم هدم المنزل الذي كان يسكن فيه والواقع في مدينة نابلس.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت، الجمعة الماضي، هدم منزلي الشهيد معتز الخواجا (23 عاما) في بلدة نعلين غرب رام الله، والأسير أسامة الطويل (22 عاما) في مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين جوري والطويل في الـ13 من شباط/فبراير الماضي، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار قرب نابلس، أسفرت عن مقتل أحد جنودها.

وفي الـ20 من شباط/فبراير، داهمت منزل الأسير الطويل في شارع المريج، ومنزل الأسير جوري في شارع تل، وأخذت قياساتهما تمهيدا لهدمهما.

المصدر / فلسطين أون لاين