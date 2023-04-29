قرار نهائي للجزائري رياض محرز بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي

كشف تقرير لموقع "give me sport" الإنجليزي أن الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي لا يفكر في الرحيل عن النادي الصيف المقبل، بل يريد الاستمرار مع النادي رغم عدم مشاركته بانتظام.



وكانت بعض المصادر الإعلامية الإنجليزية قد تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية، عن وجود اهتمام قوي من إدارة نادي نيوكاسل بضم قائد منتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبًا لتدعيم صفوف النادي استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، واستغلالًا للتجربة الكبيرة لمحرز في المسابقة الأوروبية الكبيرة.



وقال الصحفي الإنجليزي، دين جونز، في تقرير لموقع "غيف مي سبورت"، اليوم الجمعة: "محرز لا يرغب في مغادرة نادي مانشستر سيتي هذا الصيف"، قبل أن يؤكد أن النجم الجزائري ما زال يحتفظ بقيمته الفنية لدى المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، وأكد جونز: "لعب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا دورًا محوريًا تحت قيادة بيب غوارديولا منذ انضمامه إلى النادي، ولا يزال يحتفظ بذلك الدور".



وتابع الموقع الإنجليزي إبراز قيمة النجم الجزائري الفنية رغم مشاركاته غير المنتظمة مع السيتي هذا الموسم، قائلًا: "اللاعب الجزائري، الذي يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في السيتي أمامه سنتان على انتهاء عقده، لكن في سنّ الـ32، سيتعين على غوارديولا التفكير في استبداله"، مضيفًا: "ومع ذلك، مع تسجيله لـ78 هدفًا وتقديمه لـ54 تمريرة حاسمة في 227 مباراة للنادي، لن يكون من السهل العثور على لاعب فعّال أمام المرمى مثل جناح ليستر السابق".



وزاد: "في الوقت الحالي، قد يكون الاحتفاظ بمحرز حتى انتهاء عقده أمرًا منطقيًا للسيتي، بينما يحاول (النادي) العثور على لاعب يتولى مسؤوليته (محرز) عندما يغادر (اللاعب) ملعب الاتحاد"، وهو رأي دعّمه الصحفي دين جونز، بالقول: "المفارقة مع محرز هو أنّه يمر بفترات صعود وهبوط في المستوى، لكنه قدم بالفعل موسمًا جيّدًا حقًا لحد الآن"، مضيفًا: "في وقت سابق من العام قيل لي إنه يمكن أن يكون اللاعب المسموح له بالمغادرة هذا الصيف".



وأوضح: "لكن بعد كل ما حدث في الفترة الماضية (توّهج محرز)، لا أعتقد أنه سيرحل وليس هذا هو الحال الذي نحن عليه الآن"، قبل أن يوضح موقفه: "عادة، ما لم تكن هناك مشكلة، فلن يتطلع السيتي إلى التخلي عن لاعبين مثل محرز. صحيح أنّهم لن يقفوا في طريقه إذا كان يرغب في المغادرة، ولكني لا أعتقد أن تلك ستكون رغبة محرز في الوقت الحالي. أعتقد أنه مستقر تمامًا".



وعدّد الصحفي الإنجليزي المتخصص في أخبار الانتقالات مزايا الدولي الجزائري وتأثيره في مانشستر سيتي، وأكد: "عندما ترى لاعبًا يسجل ثلاثية في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، رغم أنّه لا يلعب بشكل أساسي، فعليك إدراك قيمته الفنّية"،

قبل أن يؤكد الموقع الإنجليزي: "من المؤكد أن الموسم الحالي ليس الأفضل لمحرز بقميص السيتي، لكنه ما زال يسهم في تألق الفريق"، وختم: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى أداءه العام المقبل مع تقدمه في السّن، لكن بالتأكيد الأمر لا يستحق بيع الدولي الجزائري".

المصدر / فلسطين اونلاين