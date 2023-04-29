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البرلمان العربي: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية تجاهل للنكبة الفلسطينية

29 ابريل 2023 . الساعة 01:10 بتوقيت القدس
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استنكر البرلمان العربي بشدة، تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المتعلقة بنشأة دولة الاحتلال الاسرائيلية والمهنئة لها وتجاهلها حقيقة الاحتلال وممارساته المخالفة لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من أراضيهم، والتي لا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما ندد البرلمان العربي، بتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية التي تجاهلت النكبة الفلسطينية، وتجاهلت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو/ أيار، القادم والذي هو بمثابة إقرار من الجمعية العامة بالمظلمة التاريخية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948.

ويؤكد البرلمان العربي أن هذه التصريحات تخالف الأعراف، والمواثيق والشرعية الدولية وتعطي حق للاحتلال على حساب قضية الشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مراجعة أمينة لموقفها الأخير، الذي من شأنه تشجيع سلطة الاحتلال على التمادي في مواقفها المتعنتة الرافضة لمنطق التسوية السياسية.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه العمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما يزال واقعا على الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

المصدر / وكالات
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