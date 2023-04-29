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اعتداء جديد على القرآن الكريم في الدنمارك

29 ابريل 2023 . الساعة 00:19 بتوقيت القدس
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متطرف يحرق القرآن الكريم بالدانمارك (أرشيف)

أقدمت مجموعة متطرفة مجددا على الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ونفذ الاعتداء عضو في مجموعة قومية متطرفة ومعادية للإسلام تدعى "Patrioterne Gar Live" في الدنمارك، أمام سفارة أنقرة في كوبنهاغن.

ورفع منفذ الاعتداء الاستفزازي، لافتات معادية للإسلام وردد شعارات مسيئة للإسلام، وبث لحظات الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حسابه على تويتر.

وذكرت وكالة الأناضول، الجمعة، أن المغتربين الأتراك ممن قدموا إلى السفارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أعربوا عن استيائهم ورفضهم للاعتداء.

وبين أن الشرطة الدنماركية تدخلت حينما رفع أحد الأتراك علم بلاده من على الأرض وحذر منفذ الاعتداء.

وحذرت الشرطة المواطنين الأتراك من التدخل للاعتراض على الاستفزاز وواصلت اتخاذ تدابيرها في محيط المنفذ.

يشار إلى أن المجموعة المتطرفة كانت قد أقدمت على الاعتداء على العلم التركي والقرآن الكريم في 24 و31 مارس/ آذار، و14 أبريل/ نيسان 2023، في كوبنهاغن.

وكانت الخارجية التركية أدانت بأشد العبارات تلك الاعتداءات المتكررة.

المصدر / الأناضول
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#تركيا #اعتداء #القرآن الكريم #الدنمارك

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