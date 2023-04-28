فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اكتشاف تاريخي مثير بين الحدود السعودية الأردنية

إيران: حل القضية الفلسطينية عبر استفتاء يشمل السكان الأصليين

أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات في بيت كاحل بالخليل

6عمليات إطلاق نار و20 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 24 ساعة الأخيرة

بيلينغهام يختار النادي الذي يرغب في الانتقال إليه

طهران: لحوارنا مع الرياض آثار إيجابية على المنطقة

معروف: وصول 172 مواطنًا عائدًا من السودان إلى غزة

أجاكسيو يحقق في اختفاء لاعبه الجزائري يوسف بلايلي

"حمد": إجرام الاحتلال بحق المقدسات كفيل بتفجير المنطقة

تحذيرات من حالة جوية متوسطة الفعالية خلال الـ48 ساعة المقبلة

اكتشاف تاريخي مثير بين الحدود السعودية الأردنية

28 ابريل 2023 . الساعة 23:46 بتوقيت القدس
...

اكتشف علماء في جامعة أوكسفورد البريطانية مواقع تاريخية وحصونا تعود لمئات السنين جنوب غربي الأردن على الحدود مع السعودية.

وقال العلماء، إنهم اكتشفوا ثلاثة حصون بناها الجيش الروماني في إطار حملة عسكرية رومانية للاستيلاء على المملكة النبطية عام 106 بعد الميلاد، مؤكدين أن بناءها كان مدهشًا بالنظر إلى أنهم سوف يستخدمونها لأيام أو أسابيع فقط.

وقال الخبير في الشؤون العسكرية الرومانية القديمة، مايك بيشوب، إن تلك الحصون "هي كشف جديد مذهل ومهم لإلقاء الضوء على الحملات الرومانية في شبه الجزيرة العربية".

وأوضح أن تلك الحصون كانت تمتد من قلعة قصر بيير في الأردن، في اتجاه ما تسمى بمدينة دومة الجندل حاليًا في السعودية، ما يعني أن الرومان كانوا يحاولون الالتفاف حول الطريق المعروف آنذاك عبر وادي السرحان في السعودية.

Image1_4202328185843904424842.jpg
 

ربما يشير هذا الكشف إلى أن استيلاء الرومان على مملكة الأنباط، بعد وفاة آخر ملوكها رب أيل الثاني الملقب بـ"سوتر" عام 106 بعد الميلاد، لم يأت بشكل سلمي كما جاء في التاريخ الروماني.

وازدهرت المملكة النبطية في شمال شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد في السعودية والأردن حول مدينة البتراء الشهيرة حاليًا.

المصدر / مواقع إلكترونية
تويتر تويتر
#السعودية #آثار #الأردن #اكتشاف #حصون

متعلقات

الأكثر قراءة