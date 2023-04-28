اكتشاف تاريخي مثير بين الحدود السعودية الأردنية

اكتشف علماء في جامعة أوكسفورد البريطانية مواقع تاريخية وحصونا تعود لمئات السنين جنوب غربي الأردن على الحدود مع السعودية.

وقال العلماء، إنهم اكتشفوا ثلاثة حصون بناها الجيش الروماني في إطار حملة عسكرية رومانية للاستيلاء على المملكة النبطية عام 106 بعد الميلاد، مؤكدين أن بناءها كان مدهشًا بالنظر إلى أنهم سوف يستخدمونها لأيام أو أسابيع فقط.

وقال الخبير في الشؤون العسكرية الرومانية القديمة، مايك بيشوب، إن تلك الحصون "هي كشف جديد مذهل ومهم لإلقاء الضوء على الحملات الرومانية في شبه الجزيرة العربية".

وأوضح أن تلك الحصون كانت تمتد من قلعة قصر بيير في الأردن، في اتجاه ما تسمى بمدينة دومة الجندل حاليًا في السعودية، ما يعني أن الرومان كانوا يحاولون الالتفاف حول الطريق المعروف آنذاك عبر وادي السرحان في السعودية.





ربما يشير هذا الكشف إلى أن استيلاء الرومان على مملكة الأنباط، بعد وفاة آخر ملوكها رب أيل الثاني الملقب بـ"سوتر" عام 106 بعد الميلاد، لم يأت بشكل سلمي كما جاء في التاريخ الروماني.

وازدهرت المملكة النبطية في شمال شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد في السعودية والأردن حول مدينة البتراء الشهيرة حاليًا.

المصدر / مواقع إلكترونية