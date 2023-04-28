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أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات في بيت كاحل بالخليل

28 ابريل 2023 . الساعة 22:55 بتوقيت القدس
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أجهزة السلطة تواصل حملة الاعتقال السياسي في الضفة

شنت أجهزة السلطة في الخليل حملة اعتقالات شرسة في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

واعتقلت أجهزة السلطة قرابة 10 شبان خلال الأيام الماضية، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وعرف من بين المعتقلين حتى اللحظة الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عيسى عصافرة، والشابين فضل أمير عصافرة، وماهر عصافرة، والطالب في جامعة الخليل بهاء الزهور، والشاب يوسف الدمنهوري.

وللمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، اقتحمت قوة مشتركة من أجهزة السلطة بلدة بيت كاحل شمال الخليل، وداهمت عدة منازل واختطفت عددا من الشبان وتطارد آخرين.

وذكرت مصادر محلية أن أجهزة السلطة تلاحق أكثر من 120 شابا من البلدة، وما زالت تواصل اقتحامتها لمنازل المواطنين في البلدة بهدف اعتقالهم.

كما اعتقل وقائي السلطة في رام الله، اليوم الجمعة، الأسير المحرر إسماعيل أبو شخيدم.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها في الضفة الغربية، من خلال ممارسة سياسة الاعتقال السياسي بحق المواطنين.

وتعتقل مخابرات السلطة في الخليل الشاب إياد أبو شمسية لليوم الـ19 على التوالي، والحاج منذر رحيب، في حين تلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله لليوم الـ31 على التوالي. 

ويستمر وقائي السلطة في نابلس يواصل اختطاف المـطارد موسى عطا الله لليوم الـ128 على التوالي، والضابط في الأمن الوطني عماد عودة لليوم الـ203 على التوالي، بتهمة إطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عن المطارد مصعب اشتيه، إلا أن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطافه لليوم الـ222 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #اعتقال سياسي #أجهزة السلطة #الضفة الغربية

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