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6 عمليات إطلاق نار و20 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 24 ساعة الأخيرة

28 ابريل 2023 . الساعة 22:22 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 20 عملًا مقاوما بالضفة، أبرزها 6 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدّي لاعتداءات المستوطنين، واندلاع 11 مواجهة.
 
وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في أماكن متفرّقة في مدينة نابلس، شهدها حاجزي حوراة وبيت فوريك وجبل جرزيم ومفترق زعترة.

وتصدَّى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، بالرصاص والاشتباكات وإلقاء العبوات الناسفة.

واندلعت مواجهات في 11 نقطة متفرّقة، شهدتها مناطق رام الله ونابلس وجنين وقلقيلية وأريحا وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة، وتصدّوا لاعتداءات المستوطنين.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 11 مستوطناً، بينما استُشهد 3 مواطنين. 

وخلال الفترة الممتدة ما بين 21-04-2023 حتى 27-04-2023، وثَّق مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 125 عملاً مقاوماً، بينها 17 عملية إطلاق نار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #إطلاق نار #الضفة الغربية

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