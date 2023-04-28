بيلينغهام يختار النادي الذي يرغب في الانتقال إليه

كشفت تقارير إعلامية صادرة، اليوم الجمعة، عن الوجهة المستقبلية للدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مشيرة إلى أن الأخير اختار الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني، اعتبارا من شهر يونيو/ حزيران القادم.



وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة جدًا من نادي العاصمة الإسبانية، أن مفاوضات بيليغهام (19 عامًا) مع مسؤولي "الميرينغي" دخلت مرحلتها الحاسمة واللاعب قريب جدًا من التوقيع للفريق الملكي، حيث اختار الدولي الإنجليزي ريال مدريد كوجهة قادمة له.



وأضافت أن بيلينغهام يعتبر أن الخيار الرياضي للنادي الملكي هو الأفضل لمواصلة مسيرته. لذلك، في الفترة القادمة وبعد أن منح اللاعب موافقته النهائية، سيبدأ قادة ريال مدريد في التفاوض على التوقيع مع بوروسيا دورتموند.



ولطالما كان ريال مدريد واضحًا في أن الخطوة الأولى في العملية ستكون الحصول على "موافقة" بيلينغهام لبدء إجراءات توقيعه، ولم يرغب الريال في الدخول في صراع مع ليفربول أو مانشستر سيتي الإنجليزيين، وهما الناديان الآخران المهتمان بلاعب خط الوسط، ولهذا فإن الوقت يكون قد حان الآن للتفاوض على الانتقال مع بوروسيا دورتموند.



وأوضحت ذات الصحيفة أنه على الرغم من أن بيلينغهام يمثل أولوية لريال مدريد، فإن قادة النادي يعتبرون أن السعر العادل الذي يجب دفعه لبوروسيا دورتموند لن يتجاوز 120 مليون يورو، وفي حال طالب مسؤولو النادي الألماني بأكثر من ذلك، فسيرفضون التوقيع.



وينتهي عقد بيليغهام مع بوروسيا دورتموند في عام 2026، حيث كان النادي الألماني ينوي الاحتفاظ بلاعبه لموسم آخر على الأقل؛ لكن اللاعب يصر على تغيير الأجواء وفصح عن رغبته في ذلك لمسؤولي النادي بعد الاجتماع الذي عقد بين الطرفين عقب نهائيات كأس العالم قطر 2022.



وحسب "آس" فإنه ومع احتمال وصول بيلينغهام، سيواصل ريال مدريد خطته لتجديد خط الوسط، حيث يمكن أن يستمر الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس عامًا آخر في النادي؛ لكن مسيرة كليهما تقترب من نهايتها. وبالتالي، في مدريد يريدون دمج الدولي الإنجليزي لتشكيل خط وسطهم المستقبلي مع الفرنسيين تشواميني وكامافينغا والأوروغوياني فالفيردي.



وفرض لاعب خط الوسط الإنجليزي نفسه كواحد من نجوم الدوري الألماني، حيث خاض هذا الموسم 39 مباراة مع بوروسيا دوتموند في جميع المسابقات، مُسهمًا بـ18 هدفًا (سجّل 11 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة).

المصدر / فلسطين اونلاين