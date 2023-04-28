طهران: لحوارنا مع الرياض آثار إيجابية على المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، إن للحوار بين طهران والرياض "آثارا إيجابية على المنطقة ولبنان".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها عددا من المسؤولين.

وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده "وضعت في أولويات سياستها الخارجية الانفتاح والتواصل مع بلدان المنطقة بشكل عام ودول الجوار خصوصا".

وتابع أنه "من الطبيعي أن يكون للحوار بين إيران والسعودية آثار إيجابية على المنطقة ولبنان".

وأردف أنه "بالتزامن مع الحوار السعودي الإيراني شهدنا انطلاق الحوار بين دمشق والرياض، وحصل اتفاق مهم بينهما حول عودة العلاقات".

ورحب "بتعزيز العلاقات بين سوريا والعالم العربي ودول المنطقة"، معلنا "خطة من أجل زيارة الرئيس الإيراني (إبراهيم رئيسي) إلى سوريا في الفترة المقبلة".

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.

فيما شهدت علاقات الرياض ودمشق انتعاشا في الفترة الماضية منذ القطيعة الدبلوماسية بين البلدين عام 2011، حيث زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سوريا في 18 أبريل/ نيسان الجاري، والتقى رئيس النظام بشار الأسد، وقبل ذلك بأيام زار وزير خارجية النظام فيصل مقداد مدينة جدة بالمملكة.

المصدر / الأناضول