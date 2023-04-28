معروف: وصول 172 مواطنًا عائدًا من السودان إلى غزة

أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف أن جهودا كبيرة بذلت طوال الأيام الماضية لإجلاء المواطنين والطلاب الفلسطينيين من السودان.

وأشار في تصريح لقناة الأقصى أن الفوج الأول وعددهم 172 طالبًا ومواطنًا وصلوا مساء اليوم إلى أرض الوطن عبر معبر رفح البري، كدفعة أولى من القادمين من السودان.

وتوقع أن يصل الفوج الثاني يوم الأحد القادم، ، لافتا أنه تجري الترتيبات لاستقبالهم وإدخالهم للقطاع بالتعاون مع الجانب المصري.

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المصدر / فلسطين أون لاين