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معروف: وصول 172 مواطنًا عائدًا من السودان إلى غزة

28 ابريل 2023 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
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أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف أن جهودا كبيرة بذلت طوال الأيام الماضية لإجلاء المواطنين والطلاب الفلسطينيين من السودان.

وأشار في تصريح لقناة الأقصى أن الفوج الأول وعددهم 172 طالبًا ومواطنًا وصلوا مساء اليوم إلى أرض الوطن عبر معبر رفح البري، كدفعة أولى من القادمين من السودان.

وتوقع أن يصل الفوج الثاني يوم الأحد القادم، ، لافتا أنه تجري الترتيبات لاستقبالهم وإدخالهم للقطاع بالتعاون مع الجانب المصري.

اقرأ أيضا: وصول مواطنون عائدون من السودان إلى غزة عبر معبر رفح

المصدر / فلسطين أون لاين
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