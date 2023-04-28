أجاكسيو يحقق في اختفاء لاعبه الجزائري يوسف بلايلي

أعلن نادي أجاكسيو الفرنسي، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة لما أسماه "الاختفاء الجديد" للنجم الجزائري، يوسف بلايلي، عن تدريبات الفريق دون إعطاء أي تفسيرات أو توضيحات لهذا الغياب المفاجئ، في تكرار لحادثة تأخر عودته إلى النادي بعد فترة التوقف الدولي الماضية.



وكان بلايلي شارك في معسكر منتخب الجزائر شهر مارس/ آذار الماضي، وفي مواجهة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 المزمعة تنظيمها بداية العام المقبل في كوت ديفوار، لكنه بقي في مسقط رأسه بوهران لمدة 5 أيام إضافية وتحجج بتعرضه لإصابة عطّلت عودته إلى أجاكسيو، قبل أن ينشر النادي الفرنسي بعدها بيانًا يُدّعم فيه هذه الرواية ويُبرر عودة نجمه المتأخرة للفريق.



ونشر نادي أجاكسيو الذي بات في حكم الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، اليوم الجمعة، بيانًا أكد فيه غياب بلايلي عن تدريبات الفريق، وجاء فيه: "لاحظ نادي أجاكسيو غياب لاعبه يوسف بلايلي، منذ يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، حيث لم يحضر لاستئناف التدريبات بعد مباراة أجاكسيو وبريست (لعبت الأحد الماضي لحساب الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي".



وأضاف البيان: "بعد نهاية تلك المباراة قام اللاعب بتصرف غير لائق تجاه جماهيرنا، وهو ما يدينه نادي أجاكسيو بشّدة، وعلى ضوء هذه التطورات سيقوم النادي باتخاذ إجراءات تأديبية في حق اللاعب"، وأشار النادي الفرنسي هنا إلى رد فعل نجم منتخب الجزائر على صافرات الاستهجان التي طالته بعد تلك المواجهة، من طرف جماهير أجاكسيو (فريقه الحالي) وجماهير بريست (فريقه السابق).



وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أول من تطرق لاختفاء بلايلي الجديد، قبل أن يُعقب نادي أجاكسيو على هذا الخبر ببيان رسمي، وقالت الصحيفة الفرنسية إن نجم نادي اتحاد الجزائر السابق شوهد في مطار جزيرة كورسيكا وهو يستقل الطائرة نحو وجهة غير معروفة، ولو أنّها لم تستبعد عودته إلى الجزائر دون تأكيد هذه الأخبار.



ومن الناحية العملية يمكن القول إن موسم يوسف بلايلي انتهى بحكم تأكد هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية، قبل 6 جولات من اختتام الموسم الجاري، حيث أكد مصدر أن بلايلي افتقد الرغبة في مواصلة اللعب لعدم توافق أهداف النادي الفرنسي مع طموحاته، وهو الذي انضم إليه شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بهدف البصم على موسم استثنائي لا من أجل الهبوط إلى الدرجة الثانية.

المصدر / فلسطين اونلاين