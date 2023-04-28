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"حمد": إجرام الاحتلال بحق المقدسات كفيل بتفجير المنطقة

28 ابريل 2023 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
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قالت الناشطة السياسية سمر حمد إن مصلى باب الرحمة مقدس، وهو حق للشعب الفلسطيني والخط الأحمر الذي كلما مس به الاحتلال لبى صوته كل أبناء شعبنا في كل الجبهات والجهات.

وأضافت أن تواصل الاعتداءات على مقدسات الشعب الفلسطيني كفيل بتفجير المنطقة وأن يجعل أيام الاحتلال سوداء لا أمن ولا أمان فيها، وأن يكون الشرارة التي تجعل الكل الفلسطيني يتجيش حتى يدافع عن مقدساته وثوابته.

وأكدت على أن العمليات الأخيرة في الضفة والقدس تأتي في سياق الرد الطبيعي للشعب الفلسطيني على جرائم الاحتلال.

وتابعت حمد: "طالما استمرت جرائم الاحتلال ومستوطنيه، ارتفعت وتيرة العمليات الفلسطينية رداً على العدوان".

وأدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى اليوم الجمعة، التي جاءت تحت عنوان "فجر باب الرحمة"، للتأكيد على إسلامية المكان ورفض محاولات الاحتلال سلب مصلى باب الرحمة وتحويله لكنيس يهودي.

كما شهدت مناطق الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، استشهد خلالها الفتى مصطفى عامر صباح (16 عاماً) في خربة تقوع الأثرية شرق بيت لحم، وأصيب العشرات.

وتصدى المقاومون ظهر اليوم الجمعة بالعبوات المتفجرة والرصاص، لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.

المصدر / حرية نيوز
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